Defensie blijft investeren in West-Vlaanderen: “Nieuwe infrastructuur en drones voor Lombardsijde

De drones, type RQ-21 Integrator, werden in 2020 via een overheidsopdracht besteld en kaderen in een BENELUX-project. Pillen: “Dat Benelux-project vergroot de interoperabiliteit, wat zoveel betekent als dat de betrokken landen kunnen samenwerken met elkaars onbemande systemen.” De drones krijgen in 2024 een nieuw gebouw in Lombardsijde en ze zullen ondersteund worden door twee pelotons van elk dertien militairen.

Meer West-Vlamingen

Ook het 1ste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers maakte eerder al de overstap van Leopoldsburg naar Lombardsijde. Zij brachten ook hun Dingo-pantservoertuigen mee. Momenteel staat de teller te Lombardsijde zo op 86 militairen, ondersteund door in totaal 24 diverse voertuigen. De versterking van het kamp te Lombardsijde is ook positief voor de aantrekkingskracht van Defensie als werkgever, duidt Pillen: “Jonge West-Vlamingen die willen starten bij de Landcomponent van Defensie kunnen door het kwartier Lombardsijde in eigen provincie blijven om te werken. Ze hoeven niet meer richting Leopoldsburg, aan de andere kant van het land. En die keuze voor Lombardsijde werpt duidelijk zijn vruchten af, want bijna alle nieuw aangekomen militairen zijn West (50) en Oost-Vlamingen (31).

Het spreekt voor zich dat voor de oprichting van deze nieuwe capaciteit samenkomt met de oprichting van nieuwe, bijkomende infrastructuur: "Er wordt alvast gestart met de opstelling van een containerdorp, om de capaciteit aan beschikbaar functioneel logement snel op te trekken. Een bijkomende investering voor de modernisering en uitbreiding van de logementen is voorzien na 2025. Voor de drones komt een nieuw gebouw in het kamp. Daar waar het voortbestaan van het kwartier Lombardsijde jaren geleden nog onzeker was, is die nu glashelder én verzekerd gezien de toewijzing van de nieuwe capaciteit en technologieën."