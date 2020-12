De Deerlijkse burgemeester Claude Croes,is met corona opgenomen in het ziekenhuis. Een nieuwe klap voor hem, nadat hij vorige week al zijn moeder had verloren. Ook zij had corona, en was daardoor zo verzwakt dat zij stierf aan andere gezondheidsproblemen.

Croes had zijn moeder nog coronaproof bezocht, maar raapte dus toch ergens het virus op. Zaterdag testte hij positief, toen bleek ook dat de zuurstofwaarden in zijn bloed te laag waren. Hij ligt nu in het ziekenhuis, en krijgt medicatie. Een zwarte periode dus voor de burgemeester, net nu hij zijn boek 'Gemaskerd afscheid' over rouwen in tijden van corona heeft gepubliceerd.