Deerlijks ereschepen Luk Vandekerckhove overleden

In Deerlijk is ereschepen Luk Vandekerckhove overleden. Hij was 75, en een gekende en geliefde politicus in de gemeente

Luk Vandekerckhove zat dertig jaar in de gemeenteraad. 28 jaar daarvan was hij schepen. Onder meer voor sport, financiën, mobiliteit en verbroedering.

Politiek gekibbel

Begin jaren 2.000 was hij even schepen zonder bevoegdheden. Na zijn ontslag bij Vakantiegenoegens was er wat politiek gekibbel in Deerlijk, en dat leidde tot een onderzoek tegen de schepen. Maar Vandekerckhove ging vrijuit, en kreeg enkele bevoegdheden terug. In 2006 nam hij afscheid van de gemeenteraad, hij kreeg later de titel van ereschepen.

Burgemeester Claude Croes noemt de manier waarop Luk Vandekerckhove aan politiek deed een voorbeeld, en voor hem ook een goede adviseur.