Deerlijk neemt afscheid van Ignace Crombé

De begrafenis van de bekende West-Vlaming Ignace Crombé (65) vond zaterdagvoormiddag plaats in de Sint-Columbakerk in Deerlijk. Een kleine 500 vrienden, kennissen en familieleden woonden de plechtigheid bij.

Ignace Crombé was vooral bekend als organisator en oprichter van Miss Belgian Beauty. Daarmee ging hij de concurrentie aan met de klassieke Miss België. In 1991 hield hij de eerste missverkiezing, die jaarlijks zou blijven terugkeren tot en met 2007. Het jaar erop ging de schoonheidswedstrijd niet door nadat enkele jonge vrouwen uit de wedstrijd stapten en Crombé beschuldigingen van ongewenst gedrag over zich heen kreeg. De West-Vlaming, opgegroeid in Lauwe, probeerde in 2009 de glamoureuze competitie weer op gang te trekken, maar het bleef bij één editie.

Voor de veelbesproken ondernemer was de Sint-Columbakerk in het centrum van Deerlijk zaterdagvoormiddag volgelopen. Ex-vriendin Patricia Govaerts, als zangeres Trisha genaamd en een stuk jonger dan Crombé, was aanwezig. Met haar begon hij een relatie nadat hij in 2009 was gescheiden van Myriam Jacques, waarmee hij 24 jaar was getrouwd en een dochter Stéphanie had. Zijn dochter met Govaerts, Axelle, was erbij op de begrafenis, net als Crombé’s laatste vriendin Nathalie Vanderhaegen.

Begrafenis zelf georganiseerd

Tijdens de dienst nam Claude Croes, burgemeester van Deerlijk, het woord. “Toen ik jou bezocht in het ziekenhuis enkele dagen voor je overlijden, was je volop bezig met je uitvaart te organiseren”, deelde hij. “Die moest vlekkeloos verlopen. Ik herkende de organisator.” De laatste twaalf jaar woonde Ignace Crombé in Deerlijk.

Op 65-jarige leeftijd overleed het mediafiguur op dinsdag 9 augustus in het AZ Groeninge in Kortrijk na een maandenlange strijd tegen pancreaskanker.