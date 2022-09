Deeltijds kunstonderwijs steeds populairder

Ook het Deeltijds Kunstonderwijs is opnieuw begonnen. DKO Brugge start met 22 opleidingen verspreid over verschillende campussen. Opvallend is de grote belangstelling voor de vele opleidingen. De directie spreekt van een toename met dertig procent.

Samen met het kunstschilderen is tekenen nog altijd de populairste opleiding op de Brugse DKO campus. Voor heel wat late roepingen is het deeltijds kunstonderwijs een ideale vrije tijdsbesteding. Voor jongere mensen is het een alternatief voor wat ze tegenwoordig in het gewone onderwijs missen.

Brugge pakt ook uit met minder voor de hand liggende opleidingen. Zoals de opleiding animatie film, video en digitaal. Iets dat vooral de jongeren aanspreekt. En het kunstonderwijs leeft weer op na de coronadip. Van de 1800 leerlingen dit schooljaar is dertig procent nieuw. De jongste inschrijvingen zijn vanaf zes jaar.