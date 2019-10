In Bredene, Middelkerke en Kortrijk verdwijnen de deelsteps even uit het straatbeeld.

Deelstepaanbieder Circ last een winterstop in. 'De wintermaanden worden gebruikt om het project te analyseren', zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Circ Benelux. Gebruikers die nog krediet hebben, kunnen via de app de klantendienst contacteren voor een terugbetaling. In het voorjaar zouden de steps moeten terug zijn. In Oostende is er geen winterstop.