Vanaf de Schaapbruggestraat in Roeselare tot aan de sluis in Ooigem blijft het captatie- en recreatieverbod wel behouden, daar zijn de resultaten minder goed. Het captatieverbod werd eind juli ingesteld door de vastgestelde blauwalgen. Tussen de Kop van de vaart en de Schaapbruggestraat in Roeselare is het water dus opnieuw toegankelijk.