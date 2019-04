Een deel van de haven van Zeebrugge is momenteel afgesloten door een lekkende container.

't Gaat om een zo goed als lege container, maar door het warme weer zijn er binnenin dampen ontstaan die door slecht werkende kleppen zijn ontsnapt. De brandweer is de container aan het koelen, zodat er geen gassen meer vrijkomen. Er komt een Adviseur Gevaarlijke Stoffen ter plaatse om alles te onderzoeken. In de buurt is er een veiligheidsperimeter ingesteld. Het verkeer wordt omgeleid.