Deel Brugse gevangenis in quarantaine

In de gevangenis van Brugge zitten gedetineerden van drie secties in quarantaine nadat verschillende gedetineerden besmet raakten met het coronavirus.

In totaal testten al acht gedetineerden positief en zitten 150 gedetineerden in quarantaine. Zaterdag wordt een nieuwe testronde georganiseerd.

Het was een gedetineerde die tewerkgesteld is in een werkhuis die als eerste positief testte. Daarna werden aan de hand van de interne contacttracing andere gedetineerden preventief in quarantaine geplaatst en getest. Ook alle personeelsleden werden gecontacteerd om de risicocontacten te bepalen. Het personeel van het werkhuis werd in quarantaine geplaatst.

De gedetineerden in quarantaine mogen wel nog virtueel en glasbezoek ontvangen en mogen nog wandelen in kleine groepjes. Zaterdag wordt opnieuw een testronde uitgevoerd. Daarna wordt beslist wat er verder moet gebeuren.