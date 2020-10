Dedecker verlaat de Kamer: "Is nutteloze stiel geworden"

De burgemeester van Middelkerke wil de fakkel doorgeven aan zijn poulain Joren Vermeersch, die eerste opvolger was op de West-Vlaamse N-VA-Kamerlijst. Dedecker ziet op tegen de reis van vier uur naar en van de Kamer. "Dat is een verlies aan levenskwaliteit. Ik wil dat niet meer. En wat we daar doen, is vaak nutteloos. Het is een nutteloze stiel geworden", vindt hij. Jean-Marie Dedecker wil niet kwijt wanneer hij precies zal stoppen, maar het wordt wellicht volgend jaar. "Ik moet nog even in Brussel blijven voor enkele Middelkerkse projecten. Zo organiseren we hier volgend jaar het Belgisch kampioenschap Cyclocross. Ik zou dat graag doen op het militair domein in Lombardsijde. Je hebt daarvoor die minister nodig. Wie niet in Brussel zit, krijgt dat moeilijker geregeld. We moeten daar niet flauw over doen".

Geen heropstanding van LDD

Dedecker zegt nog dat hij in de toekomst niet meer op een lijst zal staan. "Dat is voorbij. Er wordt toch geen rekening gehouden met de stem van de kiezer. Het is bijna een straf om parlementslid te zijn." Daarmee snoert hij de geruchten over een heropstanding van zijn partij LDD bij de komende parlementsverkiezingen. Wel wil hij in 2024 nog deelnemen aan de lokale verkiezingen omdat hij graag nog een keer burgemeester wil zijn.