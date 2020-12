Dedecker: "Tijd dat gouverneur snor en zweep krijgt"

De kritiek van de gouverneur dat Middelkerke maar weinig boetes voor overtredingen van de coronamaatregelen zijn uitgeschreven, pikt de burgemeester niet. De kustgemeente zit in het koppeloton van gemeenten met weinig besmettingen. "

Ik denk dat de gouverneur beter zijn snor laat staan en hij zal van mij nog een zweep cadeau krijgen. Zijn beleid is gebaseerd op het uitschrijven van boetes en niet op het aantal besmettingen. We zijn de beste leerling van de klas. We behoren tot de beste gemeenten langs de kust en in het hinterland".

"Gestapo"

De nultolerantie op kerst en oudejaar in West-Vlaanderen, maar ook het inzetten van drones en extra politiepatrouilles om de coronamaatregelen te handhaven, vindt Middelkerke een stap te ver. "Ik heb een heel goede politie en ik ga die mensen niet inzetten als Gestapo", zegt hij. "Ik ga die mensen niet ’s nachts ergens laten binnen vallen om te kijken of er zich iemand schuil houdt omdat hij een pizza teveel besteld heeft. Ik doe het beleid dat opgelegd is met ministeriële besluiten. Maar ik begin lak te krijgen aan alle maatregelen, de overdrive waarin de sheriff van Brugge zich bevindt. En het is tijd dat we hem dat eens zeggen en hem met twee voeten op de grond zetten", luidt het.

