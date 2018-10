Dedecker is stemmenkampioen in Middelkerke

Jean-Marie Dedecker heeft 4240 stemmen binnengehaald in Middelkerke en is daardoor stemmenkampioen.

Zijn partij haalt 14 van de 25 zetels binnen, in principe is dat genoeg om alleen te besturen. Maar hij sluit niet uit dat hij een coalitie aangaat, niet met Open Vld dus, maar wel met CD&V of N-VA. Dat wordt later duidelijk.