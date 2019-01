Dedecker krijgt vrijheid van spreken (en tijd ook)

Jean-Marie Dedecker zal als onafhankelijke de Kamerlijst van N-VA duwen in West-Vlaanderen. Als hij verkozen wordt, zal hij niet in de N-VA-fractie zetelen.

Zowel lijsttrekker Sander Loones uit Koksijde als Jean-Marie Dedecker spreken van een win-winsituatie. "Ik doe het voor Middelkerke, maar ook voor mezelf. De roep van het spreekgestoelte in de Kamer is voor mij ook heel belangrijk", zegt Dedecker.

Lijsttrekker wordt Koksijdenaar Sander Loones, vorig jaar nog heel even defensieminister. Hij kiest voor een stemmentrekker die de N-VA in West-Vlaanderen sterker moet maken. "Jean-Marie is een talent, iemand die zijn nek uitsteekt, die gedreven en ambitieus is en een stem verdient in het parlement".

Spreektijd

N-Va aast dus op Dedeckers electorale kracht en tegelijk sluit de Middelkerkse burgemeester een deal met de macht in Brussel. Dedecker wordt mee opgenomen in de N-VA campagnemachine. Als Dedecker als onafhankelijke verkozen wordt, kan hij in de Kamer ook meer spreektijd krijgen dat een kamerlid dat in een fractie is opgenomen. En daar droomt hij van.

Lees ook: