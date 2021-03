Dedecker furieus : “Minister Vandenbroucke leeft in zijn eigen wereld”

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker is “ontzettend ontgoocheld” dat minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke zegt dat een heropening van de terrassen in de paasvakantie nog niet aan de orde is. “Hij blijft daar maar in zijn Brusselse bubbel leven. Ik word hier echt kwaad van...

Met die uitspraak vanmorgen sloeg Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke een droom van heel wat kustburgemeesters aan diggelen. VDB zegt dat de burgemeesters moeten ophouden met de mensen een rad voor de ogen te draaien. Volgens de minister zijn de Covid-cijfers gewoon te slecht. “Ik ben ontzettend ontgoocheld”, reageert Dedecker. “Minister Vandenbroucke is niet verkozen door het volk. Ik wel. Hij blijft daar maar in zijn Brusselse bubbel leven. Dat maakt mij kwaad. De problematiek ligt bij ons. Wij moeten het hier oplossen. Hij laat geen enkele mogelijkheid meer. We zitten hier aan het strand. We hebben de gezondste lucht. We hebben plaats. Het is bewezen: er zijn hier 20 procent minder besmettingen. Ik vind dat de gouverneur eens op tafel mag kloppen in Brussel en de kustburgmeesters eens mag steunen in plaats van tegenwerken.” Dedecker kondigt aan dat drankjes verkopen op het Middelkerkse strand vanaf vandaag kan en dat mensen het maar op een stoeltje wat verderop moeten opdrinken. Vanmiddag steken de tien kustburgemeesters om 16 uur opnieuw de koppen bij elkaar om een standpunt te formuleren.