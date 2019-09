Dedecker: “Juncker opnieuw dronken?”

EU-topman Jean-Claude Juncker meent dat de tolerantie tegenover Franstaligen aan onze kust afneemt. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker reageert geërgerd: “Was Juncker opnieuw straalbezopen misschien? Ik vraag hem straks of ik in Luxemburg een halve kilo ‘paté’ kan bestellen in het...

Uittredend commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verblijft elk jaar enkele dagen in Middelkerke. "Dertig jaar geleden kon ik bij de slager of de bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd, dus spreek ik Duits", zegt hij in De Tijd en L'Echo. "België zou het model kunnen zijn voor een geslaagd samenwonen. Helaas is dat niet het geval. Ik heb nog nooit een Belg ontmoet die trots is op zijn land."

Wereldvreemd

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein reageerde op Twitter scherp op de uitspraak van Juncker: “Wat een wereldvreemdheid. Beweren dat de kust niet gastvrij is en dat hij hier noodgedwongen Duits moet spreken. Iedereen is hier welkom, ongeacht de taal die men spreekt.”

Opnieuw dronken

Ook burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker reageert geërgerd op de uitspraak van de uittredende commissievoorzitter: “Wat een leugen. Was hij opnieuw straalbezopen misschien? Ik schrijf hem een officiële brief en vraag of ik in het Groothertogdom Luxemburg een halve kilo ‘paté’ kan bestellen in het Vlaams. Aan onze kust is iedereen welkom. In Middelkerke hebben we een leger aan Walen als tweedeverblijvers. Daar hebben wij geen last mee. Enkel met die van Charleroi die hier komen voor een uitkering. Voor de rest is het hier een overrompeling. Met Leffingeleuren en het Landbouwweekend is het dit weekend over de koppen lopen.”