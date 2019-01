So Easy is een ontwerper en producent van aluminium raamsystemen die actief is in Oost- Europa. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van 12 miljoen euro en is actief vanuit Polen. Francis Van Eeckhout, CEO: "Deze joint-venture is een perfecte aanvulling van ons aluminium aanbod dat we in Turkije en West-Europa aan het ontwikkelen zijn. De focus van So Easy zal in de eerste helft van 2019 op onze klanten in Oost-Europa liggen".