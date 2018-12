December Dance van start

In het Brugse Concertgebouw is December Dance gestart. Met Dancing Down Under focust het internationaal dansfestival op de hedendaagse dansscène van Australië en Nieuw-Zeeland.

De openingsvoorstelling 'Complexity of Belonging' is voor liefhebbers van dans en theater. De voorstelling, die naadloos tekst en dans combineert, volgt het leven van negen mensen en hun worsteling met de vraag: waar hoor ik bij en hoe hoor ik erbij? Complexity of Belonging zit vol zwarte humor en is een verkenning van onze eigen identiteit in het tijdperk van sociale media.

De veelgeprezen choreografe Anouk van Dijk nam in 2012 het gerenommeerde Australische gezelschap Chunky Move over en zij werkte eerder samen met schrijver en regisseur Falk Richter. Complexity of Belonging is na het succes in Australië voor het eerst te zien in Europa.

"Ik voelde mijn verhuizing naar Australië aan als een cultuurschok. Ik moest terug op zoek gaan naar verbondenheid. In de voorstelling is iedereen bezig met ‘waar voel ik mij thuis?’. “Het is een reactie van ‘zelf een migrant zijn’ maar het is ook een voorstelling die gaat over ‘hoe verhouden we ons tot elkaar in een geglobaliseerde wereld?.’”

Dancing Down Under in Brugge sluit af op 16 december.