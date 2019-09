Decathlon opent volgend jaar in Oostende

Wat al jaren in de lucht hing, is nu officieel. Decathlon opent volgend jaar een vestiging in Oostende langs de Torhoutsesteenweg. De afbraak van de Oostendse Hallen is intussen begonnen om plaats te maken voor het nieuwe winkelcomplex.

Met de afbraak van de Oostendse Hallen verdwijnt een stukje geschiedenis van Oostende.Het pand werd in 1983 gebouwd om beurzen te organiseren. Er waren ook lange tijd een horecazaak en een rolschaatspiste gevestigd, maar de Hallen stonden daarna lang leeg. De laatste jaren had de familie Spegelaere, bekend van de gelijknamige supermarkten en eigenaar van het gebouw, er een opslagplaats. Ook het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg had er kantoren. Maar er waren al langer plannen om de Hallen te slopen om er een nieuw winkelcomplex te bouwen.

Vooral Decathlon en Mediamarkt waren geïnteresseerd om er zich te vestigen. De stad Oostende leverde eind 2012 een sloop- en bouwvergunning af, maar de socio-economische vergunning werd een moeilijker verhaal. Er kwam protest, onder andere van Unizo, tegen het nieuwe winkelcomplex, en de komst van Decathlon in het bijzonder. “De verdere uitbouw van de handelszone langs de Torhoutsesteenweg in de richting van Gistel zal een wegzuigeffect creëren voor de handelskern van de stad Oostende”, klonk het. De interesse van Decathlon bleef evenwel. In de zomer van 2014 opende de sportwinkel nog een pop-upwinkel op de Zeedijk. Maar het bleef sindsdien wel stil rond het dossier.

Tot nu, bevestigt Stefaan Spegelaere. “Alle vergunningen zijn in orde. De afbraak is intussen begonnen. Na de afbraak wordt er achterliggend een nieuwbouw geplaatst van 9.000 vierkante meter”, zegt Spegelaere. De helft daarvan zal ingenomen worden door Decathlon. “We hebben jaren gewerkt aan dit project en alle procedures doorlopen. Nu kunnen we eindelijk vooruit kijken. We hopen zo snel mogelijk onze klanten in deze regio te bedienen, want de interesse is al lang groot”, zegt Lindsay Van Geersom van Decathlon. De sportketen hoopt in het voorjaar 2020 de nieuwe winkel te openen. Wie de overige 4.500 vierkante meter in het nieuwe winkelcomplex zal innemen is nog niet duidelijk. “De onderhandelingen lopen”, zegt Stefaan Spegelaere. Mediamarkt zal het niet worden. “Wij zijn afgehaakt toen de problemen van de socio-economische vergunningen opdoken en zijn sindsdien geen kandidaat meer”, klinkt het.