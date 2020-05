Decathlon Oostende opent de deuren

Die ligt langs de Torhoutsesteenweg De opening was aanvankelijk voorzien begin april, maar door de coronacrisis werd die uitgesteld.

De winkel in Oostende is ongeveer even groot als die in Brugge. De vestiging heeft een ruim assortiment watersport- en strandartikelen. Daarnaast focussen ze ook op basket en golf. Al zal het publiek op vandaag nog niet elke beleving kunnen uitproberen. “Klopt, zo blijft onze testzone voor basket voorlopig nog in lockdown,” zegt winkeldirecteur Amélie Saey.

Er werken voorlopig 38 mensen maar dat worden er wellicht nog meer.

Voorzorgsmaatregelen

Uiteraard gelden in de vestiging ook strikte voorzorgsmaatregelen voor maximale veiligheid en hygiëne. Zo beperkt Decathlon het aantal klanten en blijven de testzones en paskamers gesloten. Bezoekers worden gevraagd om de handen te ontsmetten bij het binnen- en buitengaan van de winkel, de nodige afstand te behouden en contactloos te betalen.

