Deal rond verdere uitbating tijdelijk Casino in Middelkerke

Napoleon Sports & Casino zal nog tot 30 juni 2022 het tijdelijk Casino in Middelkerke uitbaten. Dat is de groep overeengekomen met de gemeente. De uitbater zal daarvoor jaarlijks 100.000 euro betalen.

Vanaf vrijdag start de selectieprocedure voor het nieuwe casinoproject. Tot 2 september kunnen kandidaten zich daar voor melden. In het nieuwe complex komt een grote speelzaal, een hotel en een evenementenhal. Intussen baat Napoleon Sports & Casino sinds het najaar van 2017 een tijdelijke speelzaal uit in het sporthotel aan de Westendelaan. Die overeenkomst verlengt de gemeente nu tot het nieuwe casino op de zeedijk er komt.

Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke): "Dat is voor ons een lucratieve deal, want het bedrag dat we jaarlijks krijgen wordt verviervoudigd naar 100.000 euro. Zij krijgen de zekerheid van uitbating en het personeel krijgt zo ook werkzekerheid voor de komende jaren. Ze zijn ook zeker dat ze kunnen inschrijven voor een nieuwe concessie."

