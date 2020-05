De Zonnegloed kijkt uit naar heropening

Dankzij de vele giften van mensen is een financieel bloedbad daar vermeden.

De Zonnegloed in Vleteren maakt zich alvast klaar voor een heropening in de loop van volgende week. Aan de ingang komen afstandslatten op de vloer, ook bordjes wijzen bezoekers op de veilige afstand van anderhalve meter. De heropening komt hier vroeger dan verwacht, want het dierenpark rekende zelf maar op half juni of 1 juli. Karel Ackaert: "We hebben er zo lang naar uitgekeken om te heropenen. Nu zou het maandag zijn, het is een dubbele verassing. We gaan voor de kassa strepen trekken en bordjes zetten. Mensen zullen op voorhand moeten reserveren. Hier en daar komen ook plaatsen waar mensen de handen kunnen ontsmetten. De Zonnegloed is acht hectare groot dus er is ruimte genoeg voor een duizendtal bezoekers veilig te ontvangen." (lees verder onder de foto)

Het verzorgen van de meer dan 350 dieren kost zo’n 2.000 euro per dag. Gelukkig zorgden honderden giften van vrijgevige mensen dat het dierenpark, waar zo’n 15 mensen werken, niet in geldnood kwam. "Het was een hele enge periode. We vreesden het ergste. Gelukkig is de bevolking ons gunstig gezind geweest met giften. We kunnen de dierenverzorging en voeding garanderen tot 1 juli en we zijn enorm gelukkig. We gaan wel alle grote bouwplannen schrappen."

Door de coronacrisis zijn alle schoolreizen geschrapt. Maar het opvangen van verwaarloosde dieren blijft wel een kerntaak van De Zonnegloed. Zo krijgen nog vóór de zomervakantie vier waterbuffels een nieuwe thuis in het dierenpark.