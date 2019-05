De Wever: "Crevits enkel minister-president samen met rood en groen, en dan doen wij niet mee"

Lijsttrekker voor het Vlaams parlement voor CD&V Hilde Crevits uit Torhout, ging vanmorgen in de Zevende Dag in debat met haar N-VA evenknie Bart De Wever.

De West-Vlaamse en de Antwerpse burgemeester zijn nu beide boegbeelden van hun partij. In het debat werd snel duidelijk werd dat N-VA niet van plan is het minister-presidentschap zomaar aan CD&V te laten.

‘Een echt scherp kanseliersdebat werd het niet’, oordeelde politiek analist Carl Devos al snel na het debat. Beide tenoren mikten de laatste dagen in de campagne vooral op onderwijsthema’s. Gisteren nog hield N-VA een groot campagnemoment rond onderwijs in Brugge. ‘N-VA wil de lat hoger leggen en jonge mensen de kans geven om te excelleren’. CD&V van Hilde Crevits mikt vooral op meer kleuters en beter onderwijs voor jonge kinderen. Ook over het nieuwe inschrijvingsdecreet dat vermijdt dat ouders aan de schoolpoort kamperen om hun kroost in te schrijven werd nog even gedebatteerd. N-VA en Cd&V zitten hier niet langer op één lijn. Maar De Wever bleef al bij al mild voor Hilde Crevits.

De nummer één van de Vlaamse regering

Over de kandidaatstelling van Hilde Crevits als toekomstig minister-president, wijst De Wever erop dat de grootste partij best de regering leidt. Zo lijkt hij ook de ambitie van Crevits niet heel erg ernstig te nemen. ‘N-VA wordt wellicht de grootste partij en CD&V kan dus enkel de minister-president leveren als rood en groen in de Vlaamse regering zitten, en dan zeg ik ‘niet met ons’”, gaf de N-VA-voorzitter nog mee.

De twee boegbeelden hadden het ook nog over de dagen na de verkiezingen én in hoe verre de federale regeringsvorming en de Vlaamse regeringsvorming elkaar mogen beïnvloeden.