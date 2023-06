De Westhoekwolf slaat opnieuw toe in Kruiskerke

De Westhoekwolf loopt al enkele weken rond in West-Vlaanderen. In de nachten van 6 tot 8 juni maakte het dier nieuwe slachtoffers. In een wei in Kruisekerke-Ruiselede werden drie ooien, vrouwelijke schapen, doodgebeten. De dieren zijn afkomstig van het bedrijf T’Gareelke uit Kanegem.

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf kan het niet anders dan dat het om de Westhoekwolf gaat: "We hebben die wolf kunnen volgen wanneer hij vanuit Oostkamp heel het traject heeft afgelegd tot Ruiselede-Wingene-Aalter. Die heeft een week lang niets van zich laten horen tot nu. In principe is het gebied niet groot genoeg voor hem om er te blijven, maar hij vindt er genoeg eten dus hij kan er toch wekenlang kamperen als het echt nodig is."

Waarnemingen zijn zeer welkom

De kans dat de wolf zich er definitief vestigt lijkt klein. Het worden voor mensen met vee bang afwachten wat de wolf verder zal doen. "Op de site van Welkom Wolf vind je een uitgebreide uitleg voor wat te doen tegen een aanval van een wolf."

Waarnemingen van een wolf zijn steeds welkom op volgend nummer: +32(0)495-32 53 30 (Jan Loos).