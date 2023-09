'De Warme Wachtkamer' tegen lange wachttijd geestelijke gezondheidszorg

Dat is een vrijwilliger, een ervaringsdeskundige, die beschikbaar is voor een babbel of ook voor praktische informatie. ‘De Warme Wachtkamer’ heet het project, en het loopt in en rond Ieper.

Tijd overbruggen

Na familiale problemen moest Daniël z’n leven opnieuw opbouwen. Hij kwam bij Hedera terecht, een centrum voor psychische revalidatie in Ieper. Maar zoals overal in de geestelijke gezondheidszorg is er ook hier een wachtlijst van enkele maanden. Een vrijwillige wachtverzachter helpt om die tijd te overbruggen.

Bernard Deleersnyder van Hedera: "Een wachtverzachter is een ervaringswerker die samen met de hulpvrager eens een koffie gaat gaan drinken, even een wandeling gaat maken. Intussen ook tips kan geven van waar je terechtkan bij een CAW, bij een OCMW. En ook zelfs meegaat als dat nodig is."

"Houvast en perspectief"

Het traject van Daniël bij Hedera is intussen afgelopen en hij voelt zich weer wat beter. Hij heeft er zelf geen gehad, maar hij gaat nu zelf als wachtverzachter aan de slag, omdat hij als geen ander weet wat die kan betekenen.

Daniël Luyckx: "Een beetje een houvast, perspectief, … Want anders is het toch maar gewoon wachten tot de dag daar is. En in tussentijd kan er veel gebeuren."

Bernard Deleersnyder van Hedera: "We zien ook wel door een bevraging die we gedaan hebben over hoe mensen die wachttijd hebben ervaren, hebben we gemerkt dat de motivatie wat zakt, terwijl de problemen iets erger worden."

Zoals Daniël zijn er voorlopig nog een vijftal wachtverzachters. Ze worden ingezet bij nog 3 andere organisaties uit de regio.

Evaluatie eind dit jaar

"Het is een win-win voor mij", zegt Daniël. "Ik leer nieuwe mensen kennen, nieuwe omgevingen. En ik weet dat wachttijden niet leuk zijn".

Om een beroep op te kunnen doen op een wachtverzachter, moet je wel op een wachtlijst staan van meer dan 6 weken.

Het project krijgt de steun van de Vlaamse Overheid en wordt eind dit jaar geëvalueerd.