De Vriendt zegt neen tegen "Klavertje Vier"

Donderdagvoormiddag, om 10u, ontvangt kandidaat-burgemeester Bart Tommelein in Oostende de lijsttrekker van Groen: Wouter De Vriendt. Die laat nu al weten dat hij 'neen' zegt tegen Tommeleins poging om Groen te betrekken bij het "Klavertje Vier."

De Vriendt heeft duidelijk een ander plan dan Tommelein in het geplande gesprek donderdag. Groen zegt neen tegen het "Klavertje Vier" van CD&V, N-VA, Open VLD en Groen om De Vriendt duidelijk wil gaan voor een paarsgroene coalitie, die één zetel meer telt. Dat verklaarde De Vriendt nu al helder bij Focus-WTV. De standpunten binnen de vernieuwingscoalitie van Tommelein liggen volgens Groen te ver uiteen om naar een werkbare coalitie te gaan. Omdat Tommelein dan weer geen heil ziet in een centrumlinkse coalitie, is een patstelling niet veraf.