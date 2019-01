De Vriendt en Vaneeckhout lijsttrekkers voor Groen

De West-Vlaamse Groen-leden hebben Jeremie Vaneeckhout gekozen als lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei. Jeremie Vaneeckhout is op dit moment ondervoorzitter van Groen en schepen in de gemeente Anzegem. Hij volgt Bart Caron op die de lijst duwt. Kamerlid Wouter De Vriendt trekt federaal de lijst.

Bart Caron kondigde onlangs zijn politieke afscheid aan na 15 jaar in het Vlaams Parlement. Hiermee wilde hij ruimte geven aan jonge, nieuwe kandidaten en Jeremie Vaneeckhout vult die rol perfect in. Hij is sinds 2014 ondervoorzitter van Groen en sinds 2012 schepen in Anzegem.

Belinda Torres-Leclerq werd door de leden gekozen als nummer twee voor de federale lijst. Momenteel is ze fractieleider voor Groen in de gemeenteraad van Oostende. Ze was tot voor kort co-voorzitter van Jong Groen. Kortrijks gemeenteraadslid David Wemel werd gekozen als nummer drie. Bart Caron steunt de lijst als lijstduwer.

Voor de Kamerlijst kiezen de leden van Groen net als vijf jaar geleden voor Wouter De Vriendt. Hij werkte de laatste vijf jaar actief rond de thema’s buitenlandse zaken, asiel en migratie. Hij zorgde als lijsttrekker mee voor een historisch resultaat en bestuursdeelname voor Groen in Oostende.

Shari Platteeuw werd door de leden gekozen als nummer twee op de federale lijst. Zij staat als erfgoedconsulent in de Westhoek op dit moment met beide voeten in het werkveld. Balder Clarys, ondervoorzitter van Groen Izegem en ook gemeenteraadslid, werd gekozen als nummer drie op de lijst. Brugs gemeenteraadslid Charlotte Storme duwt de lijst.

De Kamer

1. Wouter De Vriendt (Oostende)

2. Shari Platteeuw (Ieper)

3. Balder Clarys (Izegem)

Lijstduwer. Charlotte Storme (Brugge)

1 e opvolger. Elke Maertens (Diksmuide)

Vlaams Parlement