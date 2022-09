De Vreese grijpt net naast nieuw ondervoorzitterschap N-VA

De zowat 200-koppige partijraad van N-VA heeft zaterdag gestemd over de opvolging van Valerie Van Peel als ondervoorzitter van de partij. De Vreese leek vooraf met haar grotere bekendheid en haar rol als poulain van voormalig staatssecretaris Theo Francken duidelijk de favoriet, maar het is niet de eerste keer dat de N-VA-partijraad een onverwachte beslissing neemt.

Verdediging via videoboodschap

De nieuwe ondervoorzitter, Lieve Truyman, is N-VA-schepen in Temse. Voor De Vreese is het de tweede keer dat ze het onderspit delft bij de verkiezingen tot ondervoorzitter. Zo moest ze eerder dit jaar ook de duimen leggen tegen Steven Vandeput, toen in opvolging van Lorin Parys.

Wat zaterdag mogelijk ook heeft meegespeeld, is dat De Vreese zelf niet aanwezig was omdat ze voor een opleiding in de VS zit. Zij verdedigde haar kandidatuur daarom via een videoboodschap. Truyman van haar kant legde in haar speech de nadruk op de lokale verankering van de partij. De Vreese wenst Truyman op Twitter alvast veel succes. "Je hebt een belangrijke taak te vervullen richting 2024! En natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik had dit oprecht met enorm veel goesting en energie graag gedaan."

De Brugse is niet van plan om bij de pakken te blijven zitten: "Ik ben in de Verenigde Staten momenteel omringd door een groep fantastische mensen. Het worden dagen vol van politiek uitdagende gesprekken, van migratie over economie en geopolitieke uitdagingen. Tegen de Septemberverklaring ben ik terug om er in te vliegen!"