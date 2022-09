De vlecht moet voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen. Vanuit de lucht is duidelijk te zien hoe auto's in de toekomst op en af kunnen rijden in Waregem. Er moeten nog een aantal verkeerslichten worden geplaatst, maar dat zijn er minder dan vroeger, wat de vlotheid van het verkeer nog zal verbeteren. Er komen trouwens detectielussen in het asfalt, die helpen bepalen hoelang het rood of groen mag blijven.