Het kinderdagverblijf De Ukkies in Gullegem moet vanaf volgende week de deuren sluiten door het ontslag van onthaalmoeder L.V.. Daardoor moeten de ouders van 18 kinderen nu op zoek naar een oplossing.

De directie van Wieltjeshove, de overkoepelende organisatie, bracht de ouders donderdagavond op de hoogte. Het kinderdagverblijf is minstens een week dicht. Volgens een van de ouders kreeg de onthaalmoeder haar ontslag door strubbelingen tussen haar en de directie.

De getroffen kinderen kunnen terecht in andere afdelingen van Wieltjeshove in Wevelgem, Rekkem of Menen. Maar sommige ouders gaan op zoek naar alternatieven omwille van de grotere afstand die ze dan elke dag zouden moeten afleggen.