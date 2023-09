De Ruimtevaarder verwelkomt 23 leerlingen in buitengewoon onderwijs

Het is een bijzondere eerste schooldag voor een twintigtal leerlingen van het buitengewoon onderwijs in de regio Tielt-Deinze-Waregem. Zij kunnen terecht in hun nieuwe school, De Ruimtevaarder, in Dentergem.

In De Ruimtevaarder starten vandaag 23 leerlingen met gedrag- en emotionele stoornissen aan het nieuwe schooljaar. Ze komen allemaal uit de regio rond Tielt, Deinze en Waregem, want daar is de nood aan buitengewoon onderwijs heel erg groot. De school deelt het nieuwe gebouw met woonzorgcentrum Mariaburcht. Een van hun moto's is dan ook 'jong en oud is goud'. De Ruimtevaarder plant daarom ook geregeld activiteiten samen met de bewoners van het woonzorgcentrum.

De eerste dag verloopt alvast vlot. De leerlingen raakten netjes op tijd op school en maakten zelfs al nieuwe vrienden.