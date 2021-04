De Ronde start komende 6 jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge

Het startschot van de Ronde van Vlaanderen zal de komende 6 jaar afwisselend in Brugge en in Antwerpen gegeven worden.

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Ronde-organisator Flanders Classics, maakte dit nieuws deze morgen net voor de start van de 105de editie van de Ronde bekend tijdens een persconferentie.

In 2023, 2025 en 2027 zullen we de koers in Brugge zien starten. Maar ook in 2022 en 2024, wanneer de renners in Antwerpen vertrekken, zal er in Brugge een groot eendaags wielergebeuren georganiseerd worden. Antwerpen krijgt de start van de ronde in 2022 als compensatie voor 2 coronajaren. Ook in 2024 en 2026 start de koers in Antwerpen.

De laatste 5 jaar begon de Ronde in Antwerpen. Daarvoor startte de koers al van in 1998 in Brugge. Brugge probeerde al enkele jaren de start van de Ronde terug te krijgen en nu zijn de Burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever en Burgemeester van Brugge Dirk De fauw samen met de organisatoren tot een overeenkomst gekomen.

"We hebben recentelijk onze havens gefusioneerd. Op die manier hebben we elkaar beter leren kennen en ervaren dat het in Brugge nog altijd moeilijk ligt dat de Ronde over de Schelde gekomen is. Zo kwam het voorstel om de Ronde voor héél Vlaanderen te maken en de koers in beide steden te organiseren." vertelt Bart De Wever.

Met deze overeenkomst slaan de steden de handen in elkaar voor de Vlaamse koers.