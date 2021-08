De rog is Vis van het Jaar

De rog is verkozen tot de Vis van het Jaar 2021. Dat heeft Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits vandaag bekend gemaakt in restaurant De Cierk in Oostende.

Door elk jaar een andere vis van bij ons in de schijnwerpers te zetten, illustreert VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) de diversiteit van de vangst die onze vissersvloot aan land brengt.

“Rog vervolledigt de top drie van meest aangevoerde vissoorten in de Vlaamse vissershavens. Alleen de alom bekende vissoorten tong en schol moet hij laten voorgaan. Tussen 2008 en 2018 daalde de verkoop van rog nog stelselmatig. Maar sinds 2018 is rog weer aan een lichte opmars bezig. Er is dus nog veel potentieel voor deze lekkere vis van bij ons’”, stelt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits.

In de Belgische visserij bedraagt de aanvoer ongeveer 1400 ton per jaar. Rog is een typische bijvangst in de tongvisserij. De meeste roggen die bij ons worden aangevoerd komen uit de Noordzee en de Golf van Biskaje. Verder komen roggen ook voor in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. In de vismijn zijn de meeste aangevoerde roggen ongeveer 60 centimeter groot.

Rog smaakt naar nog

Nog lang niet alle viseters eten rog. Het overgrote deel van de rogvangst wordt in speciaalzaken (45%) en op de markt (29%) verkocht. Nochtans vraagt rog niet veel om overheerlijk te smaken. Even bakken of pocheren volstaat voor een echt feestmaal.

Receptenfolder

Tijdens het jaar van zijn verkiezing wordt de Vis van het Jaar op verschillende manieren gepromoot. VLAM heeft een receptenfolder gemaakt met enkele lekkere gerechten met rog. De recepten werden uitgewerkt door chef en culinaire inspirator Ilse D’hooge. De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. Zo wordt de consument aangespoord eens een recept met rog uit te proberen in de keuken. Ook de visgroothandel en supermarkten worden gestimuleerd om rog in de kijker te zetten.