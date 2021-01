De Patrick & De Twaalf goed voor 14 Ensors

In een leeg Kursaal Oostende openden Wim Opbrouck en Martha Canga Antonio de ceremonie. De genomineerden volgden de show in Hotel Thermae Palace, volledig coronaproof, met Michaël Pas als gastheer. In een mix van live-uitreikingen en beeldhommages werden de winnaars van 22 categorieën bekendgemaakt.

'De Patrick' & 'De Twaalf' grote winnaars

Zowel 'De Patrick' als 'De Twaalf' sleepten zeven Ensors in de wacht. Daarmee waren ze de grote winnaars van de avond. "De Patrick", een film van Tim Mielants, kon zo zeven van de dertien nominaties verzilveren. "De Patrick" won beste film, beste regie, beste scenario, beste acteur (Kevin Janssens), beste D.O.P., beste kostuum en Beste Art Direction.

Voor televisie was 'De Twaalf', de Eyeworks productie van regisseur Wouter Bouvijn, de grote winnaar. De fictiereeks won ook zeven Ensors: beste TV-Serie, beste regie, beste scenario, beste montage, beste sound design, beste acteur (Josse De Pauw) en beste actrice (Maaike Cafmeyer).

Daarnaast viel ook Mauro Pawlowski in de prijzen. Hij schreef de Beste Soundtrack voor ‘Cleo’ van Eva Cools. Maaike Neuville werd bekroond voor haar acteerwerk in ‘All Of Us’ van Willem Wallyn. ‘Mother’ van Kristof Bilsen en ‘De Onfatsoenlijken’ van Luc Lemaitre waren de winnaars in de categorieën documentaire film en documentaire televisie. De Ensor voor Beste Jeugdfilm ging naar ‘De Familie Claus’ en er was ook voor het eerst een Ensor voor Animatiefilm, die ging naar ‘Vos en Haas’.

Cinema Canvas

De afgelopen week werd er tijdens Cinema Canvas vooruitgeblikt naar het Gala van De Ensors. Ook daar werden al enkele winnaars bekend gemaakt. Zo namen Adil & Bilall de Ensor Albert Bert Prijs voor Internationale Doorbraak in ontvangst, won ‘Kom Hier Dat ik U Kus’ de Ensor voor Beste Coproductie en werd revelatie Anthony Nti bekroond als ‘Belofte van het Jaar’. Uit een shortlist van negen kortfilms won ‘Stephanie’ van Leonardo Van Dijl de Ensor voor Beste Kortfilm. In het moeilijk jaar voor de bioscoopsector ging Jan Verheyen lopen met de Box Office Award voor zijn vierde film in de ‘F.C. De Kampioenen’-reeks. Tot slot reikte het Filmfestival van Oostende twee Lifetime Achievement Awards uit, aan acteur Jaak Van Assche & aan voormalig-intendant Erwin Provoost.