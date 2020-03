De Panne sluit grens en alcohol- en tabakszaken

Ook zaken die alcohol verkopen aan de dijk, de omgeving van Adinkerke en de grensovergang langs de Duinhoekstraat kregen het bevel hun deuren toe te houden tot deze middag. De reden was dat er te veel Fransen daar nog snel hun voorraden kwamen inslaan. De kans bestaat dat de rest van de Westkust eveneens volgt wat betreft dergelijke handelszaken. (lees verder onder de foto)

Politiezone Westkust zal hier streng op toezien en sluit tot de middag de grenzen af om de toevloed van Britten en Fransen te vermijden. Daarna volgt een evaluatie wat betreft de toestand in Frankrijk en de steun van de Franse Gendarmerie (lees verder onder de foto)

Frankrijk zal 100.000 politiemensen inzetten die moeten toezien op de door president Emmanuel Macron opgelegde maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. In het hele land zullen vaste controleposten worden opgezet. "Blijf thuis", stelde minister Castaner. Hij zei dat boetes tot 135 euro zouden worden uitgedeeld aan degenen die de strengere bewegingsbeperkingen negeren. Iedereen die buiten komt, zal zich moeten verantwoorden over zijn verplaatsing.