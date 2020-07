De Panne schort overdrukke zaterdagmarkt op tot half augustus

Het is burgemeester Bram Degrieck van De Panne menens in zijn aanpak van het coronavirus. Hij wacht de Nationale Veiligheidsraad niet af en neemt nu meer verregaande maatregelen. De overdrukke zaterdagmarkt wordt tot en met 8 augustus opgeschort.

"Niet staan wachten als een koe die kijkt naar voorbijrijdende trein"

De Panne kleurt de voorbije weken erg vaak geel tot oranje op de kustbarometer die een idee geeft van de drukte aan de kust. Burgemeester Degrieck nam al maatregelen, zoals het verkeersvrij maken van de Zeelaan. Maar hij wil nog een stap verder gaan. Burgemeester Bram Degrieck: “Het is duidelijk dat de hogere overheid de aanpak van een eventuele uitbraak zal overlaten aan de lokale burgemeester. Ik heb geen zin om te wachten zoals een koe die staat te kijken naar een voorbijrijdende trein, en wil NU reeds maatregelen nemen. Better safe than sorry! Die tweede golf komt eraan, en daar zal de kust niet van gespaard worden. Als we bepaalde scenario’s willen vermijden, dan moeten we vooral NIET wachten tot de hogere overheden komen met instructies.” (Lees verder onder de foto).

Zaterdagmarkt verdwijnt tijdelijk

Eén van de maatregelen is dus het opschorten van de Zaterdagmarkt. De marktkramers worden hiervan vandaag op de hoogte gebracht. Ook het tweedeverblijversweekend - een vaste waarde halfweg september - gaat niet door. Burgemeester Bram Degrieck: “Ik benadruk dat het belangrijk is om de ernst van deze tweede golf juist in te schatten. Als we nu ons verstand niet gebruiken en misschien wat strenger zijn dan van ons verwacht wordt, dan lopen we het risico dat het seizoen voor élk van ons volledig naar de vaantjes gaat. Niemand van ons kan zich dit permitteren. Ik roep dan ook bewoners, tweedeverblijvers en bezoekers op om de richtlijnen van het lokaal bestuur na te leven. Better safe than sorry!" (Lees verder onder de foto)

Mondmaskers op drukke plaatsen

Op drukke plaatsen, ook in de buitenlucht dus, wordt het gebruik van het mondmaskertje sterk gepromoot. In eerste instantie wordt dat op de Zeedijk en in het drukste stuk van de Zeelaan bekend gemaakt door bordjes met een visual ‘mondmasker aub’ in combinatie met het opvallende Safe Summer logo. Het lokaal bestuur doet daarbij een oproep op de burgerzin van zowel inwoners, tweedeverblijvers als van bezoekers.