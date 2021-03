De Panne pakt huisjesmelkerij aan

In De Panne wil het gemeentebestuur een dam opwerpen tegen huisjesmelkerij. Het is een fenomeen waar de kust vaker mee kampt.

De Panne heeft voor het eerst een huiseigenaar in gebreke gesteld en tegen hem een klacht ingediend. Meteen pakt de gemeente ook uit met een actieplan om huiseigenaars te verplichten de wooncode en de verhuurregels strikter na te leven.

Vooral oudere panden en huizen die in veel kleinere ruimtes worden opgedeeld, komen in handen van huisjesmelkers. Volgens de burgemeester is er een historische verklaring. Bram De Grieck - Burgemeester De Panne: "Mensen kwamen vroeger op vakantie en die hadden genoeg aan een klein appartementje. Alle verdiepingen hadden een keuken. En de bovenste werden verhuurd."

Niet meer van deze tijd, oordeelt De Panne. Toch worden ze vaak nog verhuurd, oncomfortabel, slecht of niet geïsoleerd én onveilig voor CO-intoxicatie. Tegen één huiseigenaar is nu ook een klacht ingediend bij de procureur. "We zien soms schrijnende toestanden waar we mensen van vandaag op morgen zouden moeten kunnen uithalen. En daarom komt er nu een plan. Wij gaan daarin het accent leggen op mensen die te ver gaan, die echte huisjesmelkers zijn. Het is ook een signaal naar de hele woonmarkt. Wij gaan voor conformiteitsattesten tegen 2027."

De moeilijkste dossiers gaan er met hulp van justitie uit, zegt de gemeente. En andere eigenaars moeten gestimuleerd worden om het woningaanbod in De Panne op te krikken.