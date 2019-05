De Panne maakt zich zorgen om Frans windmolenpark

In Frankrijk zijn er plannen voor een nieuw offshore windmolenpark. Dat zou 500 megawatt moeten produceren, wat neerkomt op 65 windmolens van 100 meter hoogte. Het park zou net over de grens liggen, op zo’n 10 km voor de kust van Bray-Dunes.

Burgemeester Bram Degrieck: “Wij maken ons zorgen, omdat het niet enkel bijzonder grote molens zullen worden, maar omdat ze ook zeer goed zichtbaar zullen zijn vanuit De Panne, gezien 10 km in volle zee niet zó ver is.”

In de Franse procedure is er volgens Degrieck geen enkel moment voorzien waarop de gemeente haar stem kan laten horen. Wel wordt de Belgische federale overheid geconsulteerd. Het schepencollege heeft onlangs een advocaat aangesteld om de gemeente te begeleiden bij de Franse procedure. Bram Degrieck: “We willen in dit dossier wakker zijn en zullen elke opportuniteit aangrijpen om onze bezorgdheid te uiten. Van zodra de procedure duidelijk is, zullen we een formeel standpunt innemen. Momenteel is de inhoud van het project en de mogelijke impact ervan onvoldoende duidelijk om een standpunt in te nemen.”

Bram Degrieck: “In de volgende weken en maanden zullen wij in overleg treden met zowel de Franse als de Vlaamse of Federale overheid. Het spreekt voor zich dat we willen gesteund worden door onze hogere overheden, dat zij ons begeleiden in de procedure en onze belangen zullen verdedigen bij de Franse overheid.”