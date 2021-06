De Panne lokt huisartsen naar zee in zomervakantie

Het bestuur biedt huisartsen die in De Panne één of meerdere weken als zomerdokter aan de slag gaan niet alleen een leuke werkomgeving maar meteen ook een vakantieverblijf voor de dokter en diens gezin of partner.

In de vakantieperiode piekt het bevolkingsaantal in de kustgemeente van 11.000 naar 60.000. Daardoor groeit de druk op het slinkend aantal lokale huisartsen en ondervinden inwoners moeilijkheden om bij een huisarts te raken. De nood is het hoogst tijdens de zomer als in De Panne veel tweedeverblijvers of toeristen zijn.

"Het project “summerdoc” is een éénmalig proefproject, waarbij we op korte termijn een oplossing willen bieden voor komende zomer, maar ook actief op zoek willen gaan naar huisartsen om zich in De Panne te vestigen. Met een attractief aanbod en een doelgerichte campagne zijn we overtuigd dat we “summerdoc” alle slaagkansen willen bieden. We zullen zien wat ’t geeft, maar niets doen was geen optie," zegt burgemeester Bram Degrieck.

Aan de slag als zomerdokter

De Panne biedt de artsen een goed uitgerust dokterskabinet met veel lichtinval op 200 meter wandelafstand van het strand. De artsen die als zomerdokter aan de slag gaan, nemen voor éen of meerdere weken tijdelijk een voltijdse rol op, dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale huisartsen en huisartsenkring. Tijdens die periode verblijven ze samen met hun gezin of partner gratis in een vakantiewoning met tal van extra's.