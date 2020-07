De Panne gedeeltelijk verkeersvrij na codes geel en oranje

De druktebarometer kleurt in De Panne al twee weekends na elkaar geel of zelfs oranje. Daarom komen er nu maatregelen: de Zeelaan wordt van 18 tot 21 juli overdag en 's avonds verkeersvrij gehouden.

Al twee weekends na elkaar kleurt de druktebarometer in De Panne geel, of zelfs oranje. Ook vrijdagnamiddag en -avond kleurde het centrum als enige van de kustgemeenten geel. Omdat voor dit weekend mooi weer is voorspeld, worden er ook de komende dagen veel bezoekers verwacht.

Uit voorzorg wordt daarom het circulatieplan aangepast voor het komende verlengd weekend. Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli wordt de Zeelaan, tussen de Markt en het kruispunt Duinkerkelaan - Nieuwpoortlaan, volledig verkeersvrij gemaakt van 11u tot 23u.

Zaterdagmarkt zorgt voor code oranje

Ook voor de zaterdagmarkt zijn er aanpassingen: het aantal kramen wordt beperkt, de zone wordt uitgebreid en het dragen van een mondmasker wordt verplicht. Omstreeks 10u zaterdagmorgen gaf de druktebarometer, ondanks die voorzorgsmaatregelen, in het centrum van De Panne al code oranje.