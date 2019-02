De Panden moet voor dynamiek zorgen in centrum van Menen

Deze socio-culturele organisaties hebben zich gegroepeerd onder de noemer ‘De Pannen’ en dat project moet zorgen voor een positieve dynamiek in het centrum van Menen. (op de foto zie je één van de acht panden, een Grieks restaurant)

Voorbereiding Leiewerken

De Vlaamse Waterweg nv is samen met stad Menen, die ondersteund wordt door de intercommunale Leiedal, bezig met de voorbereiding van de Leiewerken in het centrum van Menen. Om de Leie in Menen geschikt te maken voor de scheepvaart van de toekomst, zijn er een aantal grondverwervingen noodzakelijk. Deze verwervingsprocedure is volop bezig.