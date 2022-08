De Nacht Van Het Zoute is eindelijk terug!

Voor de inwoners van Knokke en omstreken staat de eerste vrijdag van augustus met rood omcirkelt in de agenda. Twee jaar hebben ze moeten wachten, maar deze editie is een knaller van formaat!

De meest glamoureuze braderie van het land

De mooiste boetieks van Knokke openen hun deuren om je te verwelkomen. Met een hapje en een drankje kan je genieten van tal van entertainment. DJ's en muzikanten zorgen voor de nodige ambiance. Straatanimatie met een touch van Cirque du Soleil kleurt de Kustlaan.

Op de Zeedijk en in de Kustlaan kan je genieten van modeshows, recepties en events. Handelaars, juweliers en kunstgalerijhouders nodigen hun vaste klanten uit voor de festiviteiten, waar de champagne rijkelijk vloeit. De winkels voorzien leuke attenties voor de bezoekers. In de Zara krijg je bijvoorbeeld bij je aankoop een prachtige witte roos cadeau.

Sugar & Spice and everything nice

De band Sugar & Spice zorgt voor de nodige beats. Een mix van soul, rock 'n roll en popmuziek brengt ons in de feeststemming.

Tijdens de beats kan je genieten van heel wat moois van onder andere Scapa, Marina Rinaldi en Marie-Claire. De modellen zweven over de catwalk met de nieuwe collecties. De modeshow wordt door ex-miss België Joke van de Velde en Kurt Willem gepresenteerd.

Een stevig feestje

Na het modedefilé wordt de volumeknop wat hoger gezet en is het tijd voor een stevig feestje. De straten van Knokke worden omgetoverd tot een groot openlucht feest. Tot in de vroege uurtjes wordt er gedanst en gefeest. De mensen zijn duidelijk heel blij dat hét evenement van de zomer weer kan doorgaan in hun mooie Knokke.

De Nacht van Het Zoute is ongetwijfeld de meest glamoureuze braderie van het land waar de beau monde elkaar traditiegetrouw jaarlijks treft. Een dag vol beleving en entertainment van de bovenste plank!

