Delanoy is verliefd en wil naar eigen zeggen niet meer aan banden worden gelegd door de begrenzende regels van de Kerk. "Ik heb iemand leren kennen en dan moet je eerlijk zijn en je hart volgen", klinkt het. Delanoy is tien jaar priester geweest, combineerde dat met een job als leerkracht en werd bekend door z'n deelname aan De Mol 2018. Eind vorig jaar gaf hij al z'n ontslag als parochiepastoor in Assebroek.

