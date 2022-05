De Lovie in Poperinge pakt uit met varend terras

De Lovie, een sociale organisatie voor mensen met een beperking, is voor het eerst uitgevaren met haar nieuw varend terras. Het terras moet de bewoners de kans geven om eens op het water te gaan, want velen onder hen hebben dat nog nooit beleefd.

Na 2 jaar bouwen in eigen atelier aan het varend terras met aansturing is het eindelijk zover. Het ponton vaart voor het eerst uit met publiek. Er werd aan alles gedacht: een stevige hoge reling, een oprijplaat en haken om een rolstoel te verankeren. Eens iedereen geïnstalleerd is schuift het varend terras langzaam op eigen kracht weg van de steiger.

De raderen worden aangedreven door een elektrische rolstoelmotor. Sturen kan met de joystick van de rolwagen. Mocht er toch technisch toch iets mislopen dan zijn de medewerkers opgeleid om met duwstokken het varend terras terug aan de oever te krijgen.

De techniekers van ‘De Lovie’ hebben en hele klus gehad aan de realisatie van dit project met veel uitdagingen: de hydrauliek, aandrijving, besturing, stabiliteit en veiligheid.