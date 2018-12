350 medewerkers zorgen voor een aanbod op 140 trajecten. Bovendien bieden ook heel wat lokale overheden hun inwoners gratis vervoer aan. Dat is het geval in Brugge en zijn randgemeenten.

Ook in Oostende en randgemeenten en aan zee is er een extra aanbod van bussen en trams.

Wie toch moet betalen, kan voor 4 euro onbeperkt de bus of tram nemen op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Dit kan via het speciale sms-ticket of een oudejaarsnachtbiljet. Alle info vind je bij www.delijn.be