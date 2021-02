De Lijn vervoerde gemiddeld 62 procent minder reizigers

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar van maart tot en met december gemiddeld 62 procent minder reizigers vervoerd dan in dezelfde periode in 2019.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Stephanie D'Hose.

De coronacrisis heeft voor een stevige terugval gezorgd in de reizigerscijfers van De Lijn. Door de lockdown en allerlei coronamaatregelen zoals het thuiswerk hebben veel minder mensen het openbaar vervoer genomen.

Open Vld-parlementslid Stephanie D'Hose heeft nu bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters cijfers opgevraagd. Daaruit blijkt dat er in de periode van maart tot en met december 2020 per maand gemiddeld 7.755.133 reizigers geregistreerd werden. Dat zijn er 62 procent minder dan de 20.572.722 reizigers in dezelfde periode in 2019. Aangezien niet iedereen zijn vervoersbewijs effectief scant gaat het niet om totaalcijfers, maar de cijfers geven volgens de minister wel "een goede indicatie van de algemene tendens".

D'Hose vroeg de minister ook naar de verkeersdrukte op de autosnelwegen. Uit de cijfers van het Verkeerscentrum blijkt dat de filezwaarte tijdens de eerste lockdown met 90 procent daalde. Maar ook later in 2020 bleven de cijfers gevoelig onder die van het jaar ervoor. Tijdens de tweede lockdown van 2020 tekende het Verkeerscentrum afnames op van circa 75 procent tegenover 2019.

Verder blijkt uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer dat er meer gefietst werd in het coronajaar 2020. Peeters verwijst naar de gegevens van de fietstelpaal in Machelen, waar er vooral in de maanden april (+89 procent) en mei (+76 procent) forse pieken waren.

Open Vld-politica Stephanie D'Hose hoopt dat de daling in de filedruk en de stijging in het fietsgebruik zich ook na de crisis doorzetten. Tegelijk hoopt ze dat de reizigersaantallen bij De Lijn dan opnieuw "normaliseren en liefst aangroeien". "Drastisch minder fileleed en meer fietsgebruik zijn twee mooie gevolgen van deze crisis. Maar minder openbaar vervoergebruik is dat niet. We moeten de huidige crisis aangrijpen om de omslag naar een duurzamere mobiliteit te versnellen", aldus D'Hose.