De Levensboom sluit vroege kerstvakantie af met "Jan Jambon Uitbolfeest"

In Wevelgem, in basisschool De Levensboom, wordt vrijdag een Jan Jambon Uitbolfeest georganiseerd.

Het moet een pedagogisch en fijn afscheidsmoment worden net voor de leerlingen drie weken in verlengd kerstverlof gaan. De naam van het feest is een ludieke verwijzing naar de Minister-President die na het laatste overlegcomité wat minachtend deed over die laatste week onderwijs.

In hun wiek geschoten

"Na wat meneer Jambon had verteld over de laatste week voor een vakantie waren wij toch wel wat in onze wiek geschoten, zegt corördinator Yf Tanghe. "Wij vinden dat we nu echt op die verbindende momenten moeten inzetten. Een verhaal voorlezen. een feest samen voorbereiden. Dat zijn zaken die kinderen nu ook echt nodig hebben. In de voormiddagen wordt hier nog keihard gewerkt aan het verwerken van de leerstof zoals meneer Jan Jambon het graag heeft".

De Levensboom wil Jan Jambon ook uitnodigen op het uitbolfeest om hem te tonen hoe hard er wel gewerkt is. En of hij komt of niet, in elk geval wordt het een uitbolfeest waar de kinderen en de juffen echt iets aan hebben, in schril contrast met wat de Minister-President noemde 'wat voorlezen en hier en daar een kerstfeestje'.