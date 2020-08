De Leest steunt actie "Sound of silence"

Sinds het begin van de lockdown voelt de sector zich door de overheid in de steek gelaten. En na maanden onzekerheid is de maat vol. Zij willen perspectief voor hun toekomst.

Pieter Vermeersch en zijn partner Cathy Deprez van het faciliteiten bedrijf 4 U- RENTING uit Zwevegem lanceerden samen met enkele collega’s uit de audiovisuele sector de actie "Sound of Silence". Sinds de lockdown daalde bij zo’n 3.000 bedrijven uit de evenementsector de omzet met 90 procent. "We hadden al wat opdrachten binnen gekregen maar helaas door de tweede annulatieronde van de regering is alles terug gecanceld. Een tweede domper om niet te kunnen heropstarten. Nu vragen we aan de regering help ons. Geef ons perspectief zodat wij verder kunnen".