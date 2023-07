De Kust heeft een geslaagd zomerweekend achter de rug

Westtoer spreekt over ruim 350.000 toeristische overnachtingen waarvan 200.000 overnachtingen in de nacht van zaterdag op zondag. Wat ruim 15% meer is dan tijdens de pieknacht van het Hemelvaartweekend dit jaar. Het aantal overnachtingen ligt op hetzelfde niveau als tijdens het weekend van 9 en 10 juli 2022.

De Kust verwelkomde zo'n 300.000 dagtoeristen gelijk verdeeld over zaterdag en zondag. De zee, het ruime strand en de vele faciliteiten blijken zo opnieuw een favoriete bestemming voor toeristen en de hele kustlijn staat garant voor een dag ontspanning.