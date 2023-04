De kust, de Westhoek en Brugge in familievriendelijke brochure van Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen lanceert de nieuwe inspiratiebrochure ‘Familievriendelijk aanbod in Vlaanderen en Brussel’. Daar staan ook onze kust, de stad Brugge en de Westhoek met haar oorlogsverleden in. In de folder staan adresjes voor toeristen met kinderen.

Toerisme Vlaanderen wil voornamelijk de professionele reissector inspireren met een familievriendelijk aanbod dat bestaat uit onder meer logeeradresjes, attracties, natuuruitstappen en fietstochten.

Brugge, de kust en de Westhoek

In de brochure ligt de focus ook op kunststeden zoals Brugge. “We zien dat onze kunststeden steeds populairder worden bij gezinnen. Dat komt onder meer omdat ze een verrassend groot aantal indoor- en outdoorbelevingen aanbieden. Bovendien beschikken de kunststeden naast tal van hotels, B&B’s en appartementen ook over hedendaagse hostels met familiekamers die betaalbaar én gezellig zijn", zegt Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir.

Niet alleen in Brugge, maar ook aan de kust valt er genoeg te beleven. Het natuurpark Zwin vormt bijvoorbeeld een van de vele trekpleisters voor rustgevende wandelingen in de natuur. Daarnaast heeft de Westhoek ook een ruim aanbod voor toeristen die geïnteresseerd zijn in de oorlogsgeschiedenis. In het 'In Flanders Fields Museum' ontdek je de oorlogsgeschiedenis met de hele familie. Dankzij bijvoorbeeld een kinderparcours met audioverhaal wordt het verhaal van de 'Grote Oorlog' in en rond Ieper tot leven gewekt.

Familievriendelijk

Families vormen het grootste aandeel in de markt van vrijetijdsreizen. Ook onze provincie, meer bepaald de kust en Brugge, is een geliefkoosde bestemming voor gezinnen met kinderen. Uit cijfers blijkt dat in de kunststeden de verhouding van prijs en kwaliteit en het aanbod aan activiteiten iets positiever ingeschat worden door families dan door andere doelgroepen.

De brochure schenkt de nodige aandacht aan kinderen. "Kinderen zijn onze toekomst. Hoe meer we hen laten kennis maken met onze fantastische kunststeden en ons gevarieerd aanbod, hoe liever ze als tiener of volwassene met veel plezier zullen terugkomen”, vertelt minister Demir.