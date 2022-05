De Korenbloem wint Belgian Building Award

De Korenbloem biedt kleinschalig wonen aan voor ouderen met dementie, maar ook voor wie op jonge leeftijd de diagnose krijgt.

"We hebben kleinschalig gebouwd en we spreken niet over afdelingen maar over woningen. We hebben twee verschillende doelgroepen, ouderen en jongeren met dementie. De architect is erin geslaagd om onze visie vorm te geven", zegt Kristof Claeys van De Korenbloem. En ook Europees loopt De Korenbloem in de kijker. Als enige Belgische project is het genomineerd voor de Bauhausprijs. (lees verder onder de video)